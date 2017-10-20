الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بجنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر اليوم الجمعة، ستة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد ويحي زياد عمر صلاح (21عاماً)، و(16عامًا) على التوالي، وذلك أثناء تواجدهما قرب حاجز "دوتان".

وبينوا أنها اعتقلت أربعة شبان آخرين اثناء اقتحامها بلدة يعبد فجرا وهم: هادي توفيق حمارشة، محمد جلال عطاطرة، مهدي محمود نايف تركمان، وجبر ابراهيم حمارشة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل ذوي الشبان الاربعة وفتشتها قبل ان تعتقلهم.