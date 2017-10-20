  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بينهم شقيقن أحدهم فتى

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بجنين

الجمعة 20 أكتوبر 2017 11:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بجنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر اليوم الجمعة، ستة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد ويحي زياد عمر صلاح (21عاماً)، و(16عامًا) على التوالي، وذلك أثناء تواجدهما قرب حاجز "دوتان".

وبينوا أنها اعتقلت أربعة شبان آخرين اثناء اقتحامها بلدة يعبد فجرا وهم: هادي توفيق حمارشة، محمد جلال عطاطرة، مهدي محمود نايف تركمان، وجبر ابراهيم حمارشة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل ذوي الشبان الاربعة وفتشتها قبل ان تعتقلهم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين ويسلّم بلاغات بالضفة المحتلة
التقاط

الاحتلال يقتحم جنين ويصادر خلاطة باطون
8

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

الأسير بلال ذياب يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
thumb

الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

اعتقال فلسطيني بـ"تل أبيب" بدعوى التخطيط لعملية دهس
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين ويسلّم بلاغات بالضفة المحتلة
منذ 15 ساعة

السنوار: قرار حماس بالمصالحة لا رجعة عنه مطلقاً
منذ الأمس

#مرزوق_الغانم .. 45 ثانية فضحت الكيان وأحرجت المطبعين
منذ 20 ساعة

حماس ترفض تصريحات مبعوث ترمب ضد المصالحة
منذ 20 ساعة

هنية يهاتف الغانم مثمنا موقفه ضد الوفد الصهيوني

مقالات

في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر
هل انتهى الانقسام ؟!

هل انتهى الانقسام ؟!
عرس المصالحة

عرس المصالحة

وسام عفيفة
المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

مصطفى الصواف