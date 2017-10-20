الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين ويسلّم بلاغات بالضفة المحتلة

قناة الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، عدة مدن وبلدات في الضفة المحتلة واعتقلت عدداً من المواطنين وسلمت بلاغات لآخرين بمداهمات ومواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم مدينة الخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، وبلدتي سلواد والمزرعة الشرقية، شرق رام الله، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون إلى الشرق من مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جميل خضر من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اعتقلت المواطن رشيد شاكر رضوان 60 عاماً بعد اقتحام منزله في قرية عزون قرب قلقلية، وسلمت عدداً من المواطنين بلاغات لمقابلة مخابراتها في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان والفتية على الطريق العام المحاذي لمخيم الجلزون، والمقابل لمستوطنة "بيت إيل" وفي بعض أزقة المخيم، دون إصابات.

وأوضحت أن مواجهات محدودة حدثت بين قوات الاحتلال والمواطنين خلال اقتحام بلدة المزرعة الشرقية، دون اعتقالات أو إصابات، وأن العديد من آليات الاحتلال قامت بأعمال دورية واستطلاع في مختلف أرجاء بلدة سلواد المجاورة.