مستوطنون يقتحمون كفل حارس في سلفيت

قناة الأقصى

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الصهيوني، الليلة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت؛ لتوفير الحماية لمجموعة كبيرة من قطعان المستوطنين التي حضرت إلى مدخل البلدة الرئيس، تمهيداً لنقلها لأداء طقوس تلمودية في مقامات تاريخية تقع وسط البلد.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة، وأرغمت المواطنين على المغادرة تمهيدا لدخول المستوطنين الذين اعتادوا على اقتحام منطقة مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع، لأداء طقوس تلمودية.

ويشكو الأهالي من تأثيرات هذه الممارسات والاقتحامات على حياتهم، على صعيد منع حرية التنقل والحركة خلال تواجد المستوطنين والمتطرفين، أو بسبب صراخ المشاركين في الطقوس التلمودية وبخاصة أنهم يستخدمون الطبول، وأبواق مرتفعة الصوت.

وقد تعرضت كفل حارس مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة لاقتحامات مماثلة وبخاصة خلال الأعياد اليهودية، حيث تتعمد مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام المنطقة بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.