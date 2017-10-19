السنوار: قرار حماس بالمصالحة لا رجعة عنه مطلقاً

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أنه لا أحد يلزم الحركة بشروطه في المصالحة الفلسطينية، مبيناً أنها قضية وطنية صرفة.

وقال السنوار خلال اللقاء الثاني مع الشباب اليوم الخميس، إنه لا أحد له القدرة على انتزاع اعترافنا بالاحتلال، مضيفاً: نحن مقاتلو حرية وثوار من أجل حرية شعبنا، ونقاتل الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: لا يستطيع أحد في الكون نزع سلاحنا، بل سنواصل امتلاك القوة لحماية شعبنا.

ولفت إلى أن حماس اتخذت قرارا لا رجعة عنه بالمطلق، أنها لن تعود أحد أطراف الانقسام، مشيراً إلى أنه من غير المسموح لمشروع المصالحة أن يفشل، حتى نحافظ على مشروعنا الوطني.

وشدد على أن المنتصر الوحيد في المصالحة هو شعبنا وقضيتنا، قائلاً: جاهزون للتنازل في العلاقات الوطنية من أجل مصلحة شعبنا.

وفي السياق، دعا السنوار اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة أبو مازن لعقد جلساتها القادمة في غزة.

وفي شان صفقة تبادل الأسرى، أكد أنه لن يرى جنود الاحتلال الأسرى النور حتى يراه أسرانا، أمثال حسن سلامة وعباس السيد ومحمود عيسى ومروان البرغوثي وأحمد سعدات.