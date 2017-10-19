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هنية يهاتف الغانم مثمنا موقفه ضد الوفد الصهيوني

الخميس 19 أكتوبر 2017 03:49 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهاتف الغانم مثمنا موقفه ضد الوفد الصهيوني

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس السيد منصور الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مشيدا بالخطوة المباركة التي قام بها بطرد رئيس الكنيست الصهيوني من لقاء برلماني دولي.

وقال هنية للغانم: "لقد عبرتم عن ضمير الأمة ووجدانها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرتم القضية الفلسطينية في موضع تجب فيه النصرة".

وأضاف "لقد أعدتم وهج فلسطين وقضيتها في هذا المحفل بعد أن كادت تموحها سنوات الاكاذيب الصهيونية وانحياز القوى الظالمة نحوها"

وعبر هنية عن شكر الشعب الفلسطيني وفخره وتقدير حماس والقوى الفلسطينية وأهالي الشهداء والأسرى والمكلومين للخطوة التي قمتم بها امام البشرية جمعاء

من جانبه، عبر الغانم عن شكره وتقديره لهذا الاتصال، معتبرا أن ما قام به واجب شرعي وقومي في موضع تجب فيه النصرة.

وأضاف "لا يضيع حق وراءه مطالب وسيكون النصر حليف الشعب الفلسطيني وهذه الأمة واستعادة حقها".

وأكد أننا شعب واحد وأمة واحدة تبغي مرضاة ربها عبر الإخلاص في العمل.

وفي أثناء مداخلة لم تتجاوز 45 ثانية، هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد الاحتلال إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الغصب وإرهاب الدولة.

وبلهجة غاضبة، سرد رئيس مجلس الأمة الكويتي العديد من جرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن ممثل الكيان في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ عديم الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته.

وخاطب الغانم ممثل الوفد الاحتلال قائلا: "عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة".

وتابع "اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال".

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