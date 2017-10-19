حماس ترفض تصريحات مبعوث ترمب ضد المصالحة

قناة الأقصى - غزة

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها لمحاولات الابتزاز والانحياز الأمريكي لصالح المواقف الصهيونية والتي عبر عنها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقالت الحركة فيتصريح صحفي الخميس، إن تصريحات غرينبلات تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وتهدف إلى وضع العصي في دواليب المصالحة.

وجددت حركة حماس تأكيدها على المضي قدما في تطبيق خطوات المصالحة كافة، ولن تلتفت لأي محاولة لتخريب هذا المسار أو تعطيله.

وكان المبعوث الأمريكي قد عقب على اتفاق المصالحة بقوله: إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل بمبادئ اللجنة الرباعية، ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة.