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الرشق يشيد بكلمات ممثلي الكويت وتونس بالبرلمان الدولي

الخميس 19 أكتوبر 2017 01:15 م بتوقيت القدس المحتلة

الرشق يشيد بكلمات ممثلي الكويت وتونس بالبرلمان الدولي

قناة الأقصى - غزة

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق بالكلمات التي ألقاها رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، والنائب في البرلمان التونسي سلاف القسنطيني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي يوم أمس في روسيا.

وقال الرشق في تغريدة له عبر تويتر إن كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ضد ممثل الاحتلال رسالة واضحة ردا على محاولات البعض تلميع صورة الاحتلال.

وحيا الرشق الموقف الشجاع لغانم في طرد ممثل الاحتلال من الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن الموقف يعبر عن أصالة الكويت أميراً وحكومةً وشعبا.

كما وجه الرشق الشكر للنائب في البرلمان التونسي سلاف القسنطيني على كلمتها المدافعة عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي أثناء مداخلة لم تتجاوز 45 ثانية، هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد الاحتلال إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الغصب وإرهاب الدولة.

وبلهجة غاضبة، سرد رئيس مجلس الأمة الكويتي العديد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن ممثل "إسرائيل" في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ عديم الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته.

وخاطب الغانم ممثل الوفد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة".

وتابع "اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال".

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