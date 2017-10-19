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أجهزة السلطة في الضفة تستدعي 3 أسرى محررين

الخميس 19 أكتوبر 2017 01:14 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة في الضفة تستدعي 3 أسرى محررين

قناة الأقصى - غزة

تواصل أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث استدعت 3 أسرى محررين، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

ففي الخليل استدعى الأمن الوقائي الأسيرين المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين الشيخ بدر أبو عياش، وشقيقه الشيخ نبيل أبو عياش، وذلك للمقابلة في مقراته يوم الأحد القادم.

وفي نابلس استدعى الأمن الوقائي أمس الأستاذ علاء حميدان، حيث احتجزه وحقق معه لساعات طويلة قبل أن يفرج عنه في ساعات المساء.

إلى ذلك يواصل وقائي جنين اعتقال الطالب في التوجيهي حسني الشيباني منذ أكثر من شهر، فيما يواصل ذات الجهاز في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر محمود خدرج لليوم الـ15 على التوالي دون إبداء أي مبررات لاعتقاله.

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