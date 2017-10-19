دول أوروبية تطالب الكيان بتعويضات هدم منشآت بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أعدت ثماني دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة وتدمير مبانٍ ومنشآت بنى تحتية، أقامتها هذه الدول في مناطق "ج" بالضفة المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن دبلوماسي أوروبي "كبير"، تصريحه بأن "الرسالة ستسلم إلى مسؤولين في الخارجية الصهيونية قريبًا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن بلجيكا هي من تقود هذه الخطوة، أما باقي الدول المشاركة في رسالة الاحتجاج؛ فرنسا، إسبانيا، السويد، لوكسمبورغ، إيطاليا، إيرلندا، والدانمارك.

وتحتج تلك الدول على مصادرة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة تخدم فلسطينيين من العرب البدو، وهدم مبان متنقلة أقيمت بتمويل أوروبي في المنطقة ذاتها، كي تستخدم كغرف دراسية للأطفال.

وشددت الدول الثماني في الرسالة على أنه في حال عدم إرجاع الكيان العتاد الذي صادرته، وبدون أية شروط، فسيطالبونها بدفع تعويضات، باعتبار أن "هدم ومصادرة عتاد إنساني، يشتمل على بنى تحتية لمدارس، وعرقلة إيصال خدمة إنسانية، يتناقض مع التزامات تل أبيب بموجب القانون الدولي، ويتسبب بمعاناة السكان الفلسطينيين".

ومؤخرًا، اجتمع دبلوماسيون من الدول الثماني مع رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الصهيونية، روديكا راديان، بهدف الاحتجاج على الإجراءات الصهيونية ضد الفلسطينيين البدو في المناطق "ج".

وبحسب مسؤول في الخارجية الصهيونية، فإن سفير بلجيكا لدى إسرائيل طالب بإعادة العتاد الذي تمت مصادرته، أو تقوم بلاده بمطالبة الكيان بدفع تعويضات.

والدول الثماني المذكورة، أعضاء في "المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية"؛ وهي مجموعة يتم في إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية في المناطق "ج" من الضفة الغربية.

وقالت "هآرتس"، إن الكيان يرفض دفع تعويضات، بزعم أن "النشاط الأوروبي ليس جزءًا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانوني، وبدون تنسيق مع الكيان، بدافع تعزيز التمسك الفلسطيني بالمنطقة ج".

في المقابل، فإن الموقف الأوروبي يتلخص في أنه بحسب ميثاق جنيف، فإن الكيان ملزما بتقديم الاحتياجات المعيشية في المناطق ج، ونظرا لكونها لا تفعل ذلك، فإن الدول الأوروبية تقدم هذه المساعدة الإنسانية.