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الذكرى الثالثة والعشرون

عملية "ديزنكوف". . الرد المزلزل على مذبحة الحرم الإبراهيمي

الخميس 19 أكتوبر 2017 09:53 ص بتوقيت القدس المحتلة

عملية "ديزنكوف". . الرد المزلزل على مذبحة الحرم الإبراهيمي

في مثل هذا اليوم من عام 1994، فجَّر الاستشهادي القسامي صالح عبد الرحيم حسن صوّي (نزال) "26" عاماً من قلقيلية نفسه داخل حافلة صهيونية في شارع ديزنكوف في قلب مدينة (تل أبيب) داخل الأراضي المحتلة عام 48م، حيث أسفر الهجوم عن مقتل (23) صهيونيا وإصابة ما يزيد عن (47) آخرين.

وتعدّ هذه العملية الاستشهادية الثالثة في سلسلة عمليات ثأر بطولية جاءت رداً على مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل والتي وقعت بتاريخ 25/2/1994م، وهي من أكثر العمليات الاستشهادية قوة وتأثيراً ونجاحاً.

وقد هزَّ الانفجار الضخم مدينة (تل أبيب) وحول الحافلة إلى كومة من الحطام، وأسفر عن إلحاق خسائر مادية كبيرة في واجهات المحالّ والمنازل المجاورة لمكان الانفجار، إضافة إلى إحداث حالة من الإرباك وسط أركان أجهزة العدو الأمنية، وضجة واسعة في أوساط حكومة المجحوم "رابين" الذي قطع زيارته لبريطانيا فور سماعه الخبر، فيما قطع وزير الحرب الصهيوني هو الآخر زيارة كان يقوم بها للولايات المتحدة آنذاك.

كما تعدّ هذه العملية الأخيرة للشهيد المهندس يحيى عياش أثناء إقامته في الضفة قبل توجهه إلى قطاع غزة برفقة الشهيد المهندس سعد الدين العرابيد، وقد عرضت أنَّ كتائب القسام على وسائل الإعلام وصية مصورة للشهيد صالح صوي وهي أول وصية يظهر فيها استشهادي من كتائب القسام بالصوت والصورة.

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