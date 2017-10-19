مواجهات واعتقال 13 فلسطينيا بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم، دهمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة فجرا، واقتحمت منزل الأسير أحمد المغربي؛ واستولت على مركبة خاصة تعود لزوجته.

واعتقل الاحتلال الشاب هادي الدباس، من قرية جفنا شمالي مدينة رام الله، وصادر أموالا من منزل عائلته، بالإضافة لمصادرة أموال من منزل المواطن عبد الله أبو الرب من بلدة قباطية جنوبي جنين.

في السياق، قال بيان لقوات الاحتلال إنها استولت على أموال ومركبات في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم، وقرية "صير" قرب مدينة جنين، وفي يطا جنوبي الخليل.

وذكر أن جنديا صهيونيا، أصيب بجراح طفيفة، جراء تعرض قوات الاحتلال للرشق بالحجارة خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم، في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم؛ قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس بشمال الضفة المحتلة، ونفذت حملة مداهمات طالت العديد من المنازل في المخيمين، تخللها اعتقال الشابين رأفت أبو هديب وساجد عرايشي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين واقتحمت مصنعا للباطون وصادرت خلاطة باطون وفتشت ورشاً في المنطقة.