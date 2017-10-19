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الاحتلال يقتحم جنين ويصادر خلاطة باطون

الخميس 19 أكتوبر 2017 06:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم جنين ويصادر خلاطة باطون

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت فجر الخميس مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين وبلدتي قباطية والزبابدة في القضاء في حملة صادرت خلالها أموالا وخلاطة باطون.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال صادروا أمولا من منزل المواطن عبد الله أبو الرب عقب مداهمته في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وخربوا الممتلكات واستجوبوا سكان المنزل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين واقتحمت مصنعا للباطون وصادرت خلاطة باطون وفتشت ورشا في المنطقة.

واندلعت مواجهات واسعة في أحياء من المدينة سيما في محيط المنطقة الصناعية خلال عملية الاقتحام.

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