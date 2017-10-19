إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الصهيوني في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفاد النّاشط الإعلامي محمد عوض بأنّ عددًا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت بأحد أحياء البلدة القريبة من المستوطنة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا خلالها القنابل الغازية والصوتية صوب الشّبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة، وأصيب أحد الجنود بحجر في وجهه.

وتمركز الجنود على سطح أحد المنازل، وحولوه إلى ثكنة عسكرية، قبل أن يعودوا للانسحاب باتّجاه المستوطنة.