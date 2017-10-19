قرار جديد بإخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدرت ما تسمّى بالنيابة العامة الصهيونية قرارا جديدا يقضي بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب بعد بضعة شهور من استيلائهم على شقق داخله.

وأوضحت لجنة إعمار الخليل في بيان صحفي أنّ النيابة أصدرت قرارها النهائي بإخلاء المستوطنين من المنزل، لحين البت في القضية الأصلية ذات العلاقة في الملكيات المتنازع عليها.

وكانت النيابة العسكرية الصهيونية أمهلت مؤخرا المستوطنين بضعة أيام للخروج من المنزل، لكنّهم واصلوا السيطرة عليه.

ويقع المنزل المستولى عليه في منطقة السهلة القريبة من المسجد الإبراهيمي، وتسكن فيه أربع عائلات فلسطينية في الطوابق السفلية من المنزل، وتتعرض لاعتداءات المستوطنين.