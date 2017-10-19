الإفراج عن أسير من نابلس أمضى 16 عاما

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء عن الأسير مهدي محمد يحيى النادي (32 عاماً) من مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام قرابة 16 عاما.

واعتقل النادي بتاريخ 26/5/2002، وهو بسن السادسة عشرة، ووجه له الاحتلال تهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والاشتراك بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال.

وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً وثمانية أشهر، قبل أن تخفض لاحقا 3 أشهر.

واستقبل المئات من أهالي محافظة نابلس المحرر النادي لدى وصوله إلى حاجز حوارة بعد المغرب، واصطحبوه بمسيرة مركبات إلى مخيم عسكر رافعين الأعلام والرايات، وأقيم له حفل استقبال حاشد.