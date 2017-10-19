  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الإفراج عن أسير من نابلس أمضى 16 عاما

الخميس 19 أكتوبر 2017 02:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإفراج عن أسير من نابلس أمضى 16 عاما

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء عن الأسير مهدي محمد يحيى النادي (32 عاماً) من مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال دام قرابة 16 عاما.

واعتقل النادي بتاريخ 26/5/2002، وهو بسن السادسة عشرة، ووجه له الاحتلال تهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والاشتراك بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال.

وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً وثمانية أشهر، قبل أن تخفض لاحقا 3 أشهر.

واستقبل المئات من أهالي محافظة نابلس المحرر النادي لدى وصوله إلى حاجز حوارة بعد المغرب، واصطحبوه بمسيرة مركبات إلى مخيم عسكر رافعين الأعلام والرايات، وأقيم له حفل استقبال حاشد.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

64 عاما على "مجزرة قبية" التي ارتكبتها العصابات الصهيونية
img

الإفراج عن فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي
-1201673055

27 عاما على مجزرة الأقصى الأولى.. والألم يتجدد
ي

الاحتلال يغلق طريق رام الله-نابلس لتأمين مارثون للمستوطنين
2cccc28e9b26dd42ac0ee37f4e001062

إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه
منذ 5 ساعات

حماس تثمّن الموقف الكويتي بمؤتمر البرلمان الدولي
منذ 20 دقيقة

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر
منذ 7 ساعات

الأسير بلال ذياب يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
منذ 13 ساعة

إصابة شاب واعتقاله خلال محاولة تنفيذ عملية طعن
منذ 18 ساعة

الذكرى السادسة لصفقة " وفاء الأحرار "

مقالات

في موسم الزيتون الفلسطيني

في موسم الزيتون الفلسطيني

لمى خاطر
هل انتهى الانقسام ؟!

هل انتهى الانقسام ؟!
عرس المصالحة

عرس المصالحة

وسام عفيفة
المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

مصطفى الصواف