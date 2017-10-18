حماس تثمّن الموقف الكويتي بمؤتمر البرلمان الدولي

قناة الأقصى

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء "الموقف الأصيل" لرئيس رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم لطرده البعثة الصهيونية المشاركة في مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورغ.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريحات صحفية، "نثمن هذا الموقف العربي الأصيل والمحترم للغانم من وفد الاحتلال الصهيونية خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي".

وأضاف برهوم أن الموقف "يعكس أصالة هذه الأمة ونقائها وحبها لفلسطين قضيتهم المركزية"، مشددًا على أن المطلوب، المزيد من هذه المواقف الشجاعة والجريئة في مواجهة التطبيع مع الاحتلال.

ودعا الناطق باسم حماس إلى "حشد طاقات الأمة لدعم عدالة القضية الفلسطينية وعزل الكيان الصهيوني".

وكان الغانم خرج عن صمته اليوم، بعد كلمة ألقاها ممثل الكنيست الصهيوني اعتراضًا على التقرير الخاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذي أقره المجلس الحاكم التابع لاتحاد البرلمان الدولي.

وقال الغانم: "إن ما ذكره ممثل المحتل يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وأضاف مخاطباً ممثل البعثة الصهيونية: "إن لم تستح فاصنع ما شئت".

وقال الغانم: "بعدما رأيت ردة فعل البرلمانات، اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة"، متابعاً بصوت مرتفع ومردداً بتكرار: "يا محتل يا قتلة الأطفال .. عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة .. اخرج الآن من القاعة .. أنتم قتلة الأطفال .. أخرج من القاعة يا مُحتل".

وتصدر اسم "مرزوق الغانم" رئيس مجلس الأمة الكويتي، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب الموقف الذي قام به خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

ولقي موقف الغانم، ترحيباً واسعاً على الفور في أرجاء العالم العربي والاسلامي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وانعكس ذلك في وسم انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث غرد العديد من النشطاء والشخصيات على وسم #مرزوق_الغانم، مرحبين ومباركين للغانم موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية.