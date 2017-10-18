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"كرامتي أغلى من حياتي"

الأسير بلال ذياب يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 07:18 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسير بلال ذياب يعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

أعلن الأسير بلال نبيل ذياب (32 عاما)، من بلدة كفر راعي بالقرب من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ مساء يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على اعتقاله الإداري وعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل محامية بإطلاق سراحه أو تقليص فترة اعتقاله الإداري.

ونقلت مصلحة السجون عصر اليوم الأربعاء الأسير ذياب إلى زنازين العزل، كرد على إعلانه الإضراب.

ومن سجنه في النقب أعلن ذياب إضرابه في بيان جاء فيه: "كرامتي أغلى من حياتي... رفضا لسياسية الاعتقال الإداري الظالم وسيرا على خطى كل المناضلين الذين خاضوا التجربة وإلى كل عشاق الحرية وإلى المتشوقين للعدل وإلى كل الذين يحلمون بدولة حرة وعادلة على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف، أعلن لشعبنا وقواه الحية والفاعلة، وإلى أبناء أمتنا وأحرار العالم والإنسانية خوض معركة الإرادة ... معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، آملا منكم دعمكم ومساندتكم وتضامنكم حتى تحقيق النصر والشهادة.... والله غالب على أمره... والله الموفق".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير ذياب من منزله في تموز الفائت وحولته للاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري ونشاطه في حركة الجهاد الإسلامي.

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