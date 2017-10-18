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بالصور : السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:54 م بتوقيت القدس المحتلة

السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه

قناة الأقصى

التقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، بمكتب الحركة بغزة، قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القطاع لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في ملف المصالحة وتفاصيل حوارات القاهرة.

ويأتي اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، وحضره عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، في إطار سياسة حماس المتواصلة في التشاور مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله.

واستعرض السنوار الخطوات الإيجابية الكبيرة التي قدمتها الحركة بهدف الوصول إلى اتفاق القاهرة، والمرونة التي أبدتها الحركة في سبيل توقيع الاتفاق.

وأكد على الاستمرار في مشوار المصالحة، لافتاً إلى أنه قرار إستراتيجي لا رجعة عنه، وأن الحركة لن تعود إلى مربع الانقسام بأي حال من الأحوال، وستواصل إبداء مسؤوليتها الوطنية العالية في كل المراحل المقبلة.

كما شدد على أن الحركة ستطبق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة وفق الآليات المنصوص عليها في الاتفاق والمواقيت المحددة الموجودة بكل مسؤولية والتزام.

وقدر السنوار الجهد المصري الذي بذل للوصول إلى الاتفاق من رعاية الحوارات إلى المساعدة في تقديم الرؤى وصولاً إلى الضمان ومتابعة التنفيذ.

ونبه إلى أهمية إنجاح الحوار الشامل الذي سيعقد في القاهرة الشهر القادم، بمشاركة كل الفصائل لمناقشة الملفات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

بدورها، أبدت الفصائل ترحيبها بإيجابية حركة حماس في تعاطيها مع اتفاق المصالحة، مباركة هذا الاتفاق وتقف من خلفه.

كما عبرت الفصائل عن جهوزيتها التامة لإنجاح الحوار الشامل في القاهرة الذي سيعقد في 21/11/2017.

السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه
السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه
السنوار خلال لقائه الفصائل: المصالحة قرار استراتيجي لا رجعة عنه
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