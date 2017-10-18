فوز الطالبة الفلسطينية عفاف الشريف بالمرتبة الأولى في "تحدي القراءة"

قناة الأقصى

فازت الطالبة الفلسطينية عفاف الشريف من مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة يوم الأربعاء في مسابقة "تحدي القراءة العربي" المقامة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المحتلة، من بين نحو سبعة ملايين طالب وطالبة تنافسوا في هذه المسابقة.

وبارك وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم- باسم الأسرة التربوية- فوز الطالبة الشريف، مؤكدًا أن فوزها في هذه المرحلة "استمرار لمسيرة الإنجازات المتلاحقة التي يحققها نظام التعليم الفلسطيني، وهو انتصار لقضية الشعب الفلسطيني ورفع العلم الفلسطيني في كافة الأروقة الدولية".

وأكد صيدم أن "هذا الانتصار يُسجل بأحرف من نور لصالح أطفال فلسطين وعملهم الدؤوب ومثابرتهم ليكونوا في مقدمة أطفال العالم".

وقال: "لم يكن لهذا الفوز أن يتحقق لولا العمل المضني للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين والطلبة وفي مقدمة كل ذلك الشراكة مع أولياء الأمور ودعمهم المستمر لمسيرة التطوير في قطاع التعليم".

وحصدت فلسطين العام الماضي من خلال مدرسة طلائع الأمل بمديرية نابلس؛ لقب أفضل مدرسة عربية في نفس المسابقة.

وتصل إجمالي جوائز "تحدي القراءة العربي" إلى ثلاثة ملايين دولار، في حين سينال الفائز بلقب "بطل تحدي القراءة العربي" جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.