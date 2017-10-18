الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 23 مواطنًا خلال سلسلة مداهمات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية والزبابدة جنوب مدينة جنين واعتقلت مواطنين في إطار حملة الاعتقالات الواسعة في مناطق مختلفة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا قباطية واعتقلوا الشاب أحمد بلال أبو الرب بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته .

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة المجاورة واقتحمت منزل المواطن مهدي شرقاوي وتعمد تخريب محتويات المنزل خلال التفتيش ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما نفذ الجيش حملات دهم واسعة النطاق في طولكرم وضواحيها اعتقلت خلالها تسعة مواطنين وداهمت عددا كبيرًا من المنازل .

وقالت مصادر إن المداهمات شملت مخيم نور شمس الذي شهد أكبر عدد من المعتقلين وضاحية ذنابة ومخيم طولكرم وتخللها مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع وأوقعت إصابات بالاختناق.

وأضافوا أن جنود الاحتلال داهموا أيضا بلدات في القضاء ونصبوا حواجز وكمائن.

وفي السياق، اقتحم الجيش بلدة جبع جنوب جنين واعتقلت خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون ومدير لجنة أموال الزكاة في المدينة.

كما داهم الجيش أحياء مختلفة من البلدة وانتشروا بين المنازل واعتقلوا خمسة مواطنين وفتشوا مناول وعبثوا بمحتوياتها واعتقلوا خمسة مواطنين بينهم مدير لجنة أموال الزكاة بجنين أحمد سلاطنة والذي يعاني من أمراض متعددة.

وحسبما نشر إعلام الأسرى فإن المعتقلين هم:

1. محمد شنارة، مدينة قلقيلية

2. علاء سليم، مدينة قلقيلية

3. مهدي إياد عكاس، مدينة قلقيلية

4. أحمد خدرج، مدينة قلقيلية

5. مهدي عمر البداونة، مخيم عايدة قضاء بيت لحم

6. محيي عمر البداونة، مخيم عايدة قضاء بيت لحم

7. عبد الناصر طوير، طولكرم

8. محمد أبو صياح، طولكرم

9. محمد نصار، طولكرم

10. يوسف الباشا، طولكرم

11. حسن أبو ساري، طولكرم

12. مأمون الصباريني، طولكرم

13. عدنان خليل سلته، طولكرم

14. سامر بلاونه، طولكرم

15. عبد المجيد جودة، طولكرم

16. د.نضال أحمد عليان، قرية العيساوية بالقدس

17. د.بلال أحمد عليان، قرية العيساوية بالقدس

18. محمد منصور محمود ، قرية العيساوية بالقدس

19. حازم سليمان مصطفى، قرية العيساوية بالقدس

20. فؤاد محمد مصطفى، قرية العيساوية بالقدس

21. عبد الحي داري، قرية العيساوية بالقدس

22. عامر الجعبري، الخليل

23. إسلام فايق ضبايا من مخيم جنين