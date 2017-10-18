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بالصور : الاحتلال يغلق مقار شركات إعلامية بالضفة لـ6شهور

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 06:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يغلق مقار شركات إعلامية بالضفة لـ6شهور

أغلقت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، مقار شركات إعلامية في الضفة  المحتلة، لمدة 6 شهور بدعوى التحريض.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصدرت أوامر بإغلاق مقار شركات تقدم خدمات اعلامية في نابلس والخليل ورام الله وهي (بال ميديا ورام سات وترانس ميديا) لمدة 6 شهور.

وأشارت إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد اقتحام مقراتها ومصادرة معداتها بشكل همجي، مبينًا أن الشركات مؤجرة لقنوات القدس وفلسطين اليوم، وأن الإغلاق بدعوى التحريض.

وأفادت المصادر أن قوة عسكرية صهيونية داهمت عمارة المها في مدينة الخليل والتي تضم عدة مكاتب لمؤسسات وقنوات إعلامية مختلفة.

وبينت أن القوة اقتحمت مقر قناة القدس الفضائية، ومكتب قناة الأقصى، وشركة "ترانس ميديا"، وشركة بال ميديا في مدينة الخليل جنوبًا.

كما داهمت قوات الاحتلال مكتب فضائية فلسطين اليوم وسط مدينة نابلس شمالًا.


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