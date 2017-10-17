حواجز وانتشار للاحتلال في قلقيلية

نشرت قوات الاحتلال بعد عصر اليوم الثلاثاء حواجزها في أكثر من موقع في محيط مدينة قلقيلية وبلدة عزون في القضاء وشوشت حركة السير.

وقال مراسلنا، إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا بين بلدتي جيوس وعزون أسفل الجسر شرق قلقيلية وشرعوا بإيقاف السيارات والتدقيق في هويات راكبيها.

كما داهمت ثلاث آليات عسكرية بلدة عزون وتمركزت قرب البوابة الحديدية ترافقها جرافة عسكرية قبل أن تتقدم من وادي الذيب بين بلدتي عزون وذيب وتتمركز في المنطقة وتنصب حاجز عسكري.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية وأوقفت المركبات والمواطنين ودققت في هوياتهم.