المصادقة على بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت إيل"

صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على بناء 300 وحدة سكنية فى مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله شمال القدس المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة جاء تنفيذا لتعهد نتنياهو لقادة المستوطنين آواخر شهر يونيو الماضي ببناء 300 وحدة استيطانية في "بيت ايل".

من جانبه، رحب رئيس مجلس مستوطنة بيت ايل سي ألون، بالقرار، معربا عن تفائله بأن تكون المصادقة على بناء هذه الوحدات مقدمة للمصادقة على وحدات سكنية إضافية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان الصهيوني يواف غالانت: أن "هذا التسويق التاريخي في بيت إيل، هو تعبير آخر عن تعزيز الصهيونية وبناء البلاد".

من جابنها كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الصهيونية المناهضة للاستيطان، النقاب عن حكومة الاحتلال قدمت اليوم الثلاثاء خططا لبناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الصهيونية وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة، للمرة الاولى منذ عام 2002.