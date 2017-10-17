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بالصور : إصابات بالاختناق واعتقال شابين باقتحام العيسوية

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 06:48 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بالاختناق واعتقال شابين باقتحام العيسوية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات لدى اقتحام عدد من دوريات الاحتلال للبلدة، حيث رشق الشبان الجنود بالحجارة فيما أطلق الجنود الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة.

وقال الشهود إن قوات الاحتلال ألقت القنابل الغازية والاعيرة المطاطية بكثافة في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق، بالإضافة إلى اعتقال شابين آخرين.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وتتعمد خلال ذلك استفزاز المواطنين بتوقيفهم وتحرير هوياتهم، ناهيك عن اقتحام المحلات التجارية، واستهداف الممتلكات بالقنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية، بالإضافة للاعتقالات العشوائية.

إصابات بالاختناق واعتقال شابين باقتحام العيسوية
إصابات بالاختناق واعتقال شابين باقتحام العيسوية
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