"التغيير والإصلاح" تُطالب بتفعيل المجلس التشريعي في الضفة

طالبت كتلة "التغيير والإصلاح "البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، بضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الكتلة في بيان لها اليوم الثلاثاء، لـ "نبذ التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وحماية المقاومة في الضفة الغربية وتعزيز اللحمة الوطنية، ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للكتلة اليوم، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة.

وشددت على ضرورة أن يقوم المجلس التشريعي بمهامه والدور المنوط به في الضفة المحتلة، "كما هو الحال في غزة"، داعية لرفع "الإجراءات العدوانية" التي تمارس على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف بيان التغيير والإصلاح: "عدم رفع هذه الإجراءات، يزرع بذرة الريبة في نفوس المواطنين من نية من فرض هذه الإجراءات تجاه المصالحة برمتها".

وأكدت ضرورة "وضع آلية مريحة ومطمئنة لرواتب الموظفين"، مبينة أن جميع الموظفين يقومون بواجبهم في خدمة المواطن؛ مدنيين وعسكريين، على حد سواء.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" يوم الخميس الماضي في مقر المخابرات المصرية العامة في القاهرة على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.