اتمام 12 مصالحة مجتمعية بشمال القطاع

وقّعت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية في غزة الثلاثاء، صلحا مجتمعيا لـ 12 شهيدا في محافظة شمال قطاع غزة؛ كانوا قد ارتقوا خلال أحداث الانقسام قبل 10 أعوام.

وشارك في وقائع الصلح ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ووجهاء ومخاتير ورجال لإصلاح، ونواب من المجلس التشريعي، وعوائل الضحايا، الذين أعلنوا بدورهم قبولهم الصلح والعفو وإسقاط أي حقوق.

والشهداء هم (رامي زقزوق، حسام مطير، تيسير الهندي، أمين التلباني، طارق النجار، نائل أبو حميدة، حمادة عبد ربه، موسى الصوالحة، محمد الكفارنة، أيمن صبح، خليل السلطان، عبد الكريم المصري).

وأكدت اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية أن الشعب يحتفي اليوم بعرس وطني كبير ونحن أكثر إصرارا على مواصلة كل الجهود الممكنة لإغلاق كل ملفات الفلسطيني وأولها ملف الشهداء.

وأوضح ممثل اللجنة لؤي القريوتي أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية يأتي تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقّع بالقاهرة في عام 2011.

وقال المختار فتحي عبد ربه في كلمة ممثلة عن أهالي الشهداء "نجتمع اليوم معاً ونقف سوياً مبتهجين بتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية التي تهدف للصفح والتسامح".

ولفت عبد ربه إلى أنه اليوم تبدأ الوحدة بإصلاح ذات البين بين عوائل الشهداء، ونحن باسم العوائل نشهد الله أننا عفونا بكل من له يد باستشهاد أبنائنا، وأشدّ على أيادي قادتنا أن يستمروا معاً في تحقيق المصالحة والوحدة.

وكانت لجنة المصالحة نالت مباركة أغلبية وطنية تتمثل في مشاركة 8 فصائل من أصل 13، وتتشكل من (فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية والقيادة العامة والصاعقة)، دون أن تعارضها الجبهة الشعبية التي طلبت وقتًا لدراسة قرار انضمامها للجنة.

وتشكلت اللجنة من سبعة أشخاص أساسيين ولجان أخرى مساندة من ذوي الاختصاص لتبدأ إحصاء أعداد ضحايا الأحداث سواء الذين استشهدوا أو المصابون وتحديد نسبة الإعاقة، وبقية الخسائر المادية الناتجة عنها.