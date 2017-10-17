  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

ما علامات نقص الحديد لدى طفلك؟

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:48 م بتوقيت القدس المحتلة

ما علامات نقص الحديد لدى طفلك؟

قناة الأقصى

قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال‫ إن نقص الحديد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر الدم الأنيميا، مشيرا إلى ‫أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة مثل ‫التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وكذلك الفتيات اللاتي يعانين من ‫الحيض الشديد.

‫وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص الحديد تتمثل في ضعف التركيز وتراجع ‫مستوى التحصيل الدراسي والنعاس أثناء النهار والشحوب وفقدان الشهية ‫وتقصّف الأظافر والشعر وجفاف الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم إلى الداخل، ‫بالإضافة إلى اضطراب الساقين المعروف باسم متلازمة "تململ الساقين".

وفي متلازمة تململ الساقين يشعر الشخص بوخز في القدمين، بالإضافة إلى الحاجة الدائمة لشد العضلات وتمددها.

‫وينبغي استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة ‫بنقص الحديد عبر إجراء فحص للدم.

ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال ‫تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم والخضروات الورقية الخضراء والشمندر ‫الأحمر والسمك والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. ‫وعند الضرورة يمكن أيضا اللجوء إلى مكملات الحديد.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

كيف تتعاملين مع عنف طفلك وسلوكياته الحادة؟
441

حبة عنب قد تهدد حياة طفلك

قسوتك على طفلك تصيبه بالأمراض
الخضروات-والفواكه

‫كيف تشجع طفلك على تناول الخضروات؟‬
441

النظام الغذائي المتنوع يحميك من نقص الحديد‬

الأخبار الرئيسية

منذ 31 دقيقة

اتمام 12 مصالحة مجتمعية بشمال القطاع
منذ 3 ساعات

الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال
منذ 26 دقيقة

التوقيت الشتوي يبدأ في 28 أكتوبر
منذ 3 ساعات

اغتيال زئيفي ..5 رصاصات في قلب الكيان
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة
منذ 17 ساعة

برهوم: شعبنا يترقب موقفا مسؤولا بإنهاء أزمات القطاع

مقالات

هل انتهى الانقسام ؟!

هل انتهى الانقسام ؟!
عرس المصالحة

عرس المصالحة

وسام عفيفة
المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

المقاومة ثروة وطنية الحفاظ عليها واجب وطني

مصطفى الصواف
​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

د. أيمن أبو ناهية