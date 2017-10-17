ما علامات نقص الحديد لدى طفلك؟

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قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال‫ إن نقص الحديد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر الدم الأنيميا، مشيرا إلى ‫أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة مثل ‫التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وكذلك الفتيات اللاتي يعانين من ‫الحيض الشديد.

‫وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص الحديد تتمثل في ضعف التركيز وتراجع ‫مستوى التحصيل الدراسي والنعاس أثناء النهار والشحوب وفقدان الشهية ‫وتقصّف الأظافر والشعر وجفاف الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم إلى الداخل، ‫بالإضافة إلى اضطراب الساقين المعروف باسم متلازمة "تململ الساقين".

وفي متلازمة تململ الساقين يشعر الشخص بوخز في القدمين، بالإضافة إلى الحاجة الدائمة لشد العضلات وتمددها.

‫وينبغي استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة ‫بنقص الحديد عبر إجراء فحص للدم.

ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال ‫تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم والخضروات الورقية الخضراء والشمندر ‫الأحمر والسمك والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. ‫وعند الضرورة يمكن أيضا اللجوء إلى مكملات الحديد.