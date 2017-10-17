ما علامات نقص الحديد لدى طفلك؟

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قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال إن نقص الحديد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر الدم الأنيميا، مشيرا إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وكذلك الفتيات اللاتي يعانين من الحيض الشديد.
وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص الحديد تتمثل في ضعف التركيز وتراجع مستوى التحصيل الدراسي والنعاس أثناء النهار والشحوب وفقدان الشهية وتقصّف الأظافر والشعر وجفاف الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم إلى الداخل، بالإضافة إلى اضطراب الساقين المعروف باسم متلازمة "تململ الساقين".
وفي متلازمة تململ الساقين يشعر الشخص بوخز في القدمين، بالإضافة إلى الحاجة الدائمة لشد العضلات وتمددها.
وينبغي استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بنقص الحديد عبر إجراء فحص للدم.
ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم والخضروات الورقية الخضراء والشمندر الأحمر والسمك والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. وعند الضرورة يمكن أيضا اللجوء إلى مكملات الحديد.