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بالصور : الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال

عم الإضراب الشامل صباح الثلاثاء، كافة مدارس بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، احتجاجا على اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني المتكررة للبلدة.

وأعلنت لجنة أولياء أمور الطلبة في العيسوية في بيان صحفي، تعليق الدوام في مدارس البلدة، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، راجعة سبب اتخاذ هذا القرار إلى اقتحام قوات الاحتلال يوميا للبلدة، بالتزامن مع انتهاء الدوام المدرسي.

وكانت مساجد العيسوية أكدت عبر مكبرات الصوت ضرورة الالتزام بتعليق دوام المدارس حتى إشعار آخر، وذلك فور انتهاء اجتماع لجان أولياء الأمور ووجهاء البلدة وقواها الوطنية والعشائرية بعد الاعتداء المتكرر على طلاب المدارس خلال اقتحامات الاحتلال للبلدة.

وأكد وجهاء البلدة ولجان أولياء الأمور خلال اجتماعهم مساء أمس الاثنين، على ضرورة الالتزام بتعليق الدوام، لوضع حد لسياسات الاحتلال في البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الاثنين البلدة، واعتدت على طلبة المدارس بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، ما أدى لإصابة 10 طلاب تتراوح أعمارهم بين 9 -16 عامًا، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة.

الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال
الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال
الإضراب الشامل يعم مدارس العيسوية احتجاجا على اعتداءات الاحتلال
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