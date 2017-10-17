اغتيال زئيفي ..5 رصاصات في قلب الكيان

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

رغم مرور 16 عاماً على العملية النوعية، التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باغتيال الوزير الصهيوني رجبعام زئيفي، إلا انها لازالت حاضرة في سجل المقاومة الفلسطينية، لما أبرزه منفذوها من جرأة وبراعة، وتحقيق لوعد قطعوه بالرد على اغتيال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى.

وبالعودة إلى تفاصيل العملية، فإنه وبعد اقدام الاحتلال على اغتيال أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية عن طريق قصف مكتبه في مدينة رام الله، قررت الجبهة الرد و الثأر تحديدا في اليوم الـ 40 لذكرى اغتياله، وكان الهدف التي تم التخطيط له، وزير السياحة الصهيوني رجبعام زئيفي.

دخل منفذي العملية حمدي قرعان ومجدي الريماوي الفندق الذي كان فيه زئيفي بتاريخ 16 تشرين أول/أكتوبر 2001، وحجزوا غرفة في الفندق نفسه وبدأو بالتجهيز للعملية، حيث كان بحوزتهما مسدسات كاتمة للصوت.

وفي صباح اليوم التالي (17 تشرين أول/أكتوبر)، تأكد أحد المنفذان من وجود زئيفي في مطعم الفندق لتناول الأفطار، ثم كمنوا له بعد صعودهم إلى الطابق الثامن باتجاه غرف رقم 816 وهي الغرفة الذي يقيم بها زئيفي.

وما هي الا وقت قليل، وإذ بهما يشاهدان زئيفي متجها إلى غرفته، فقام حمدي قرعان ومجدي الريماوي بمنادات زئيفي بـ (غاندي) فلتفت زئيفي باتجاه الصوت، وما هي الا ثوان معدودة حتى بدأ المنفذان مجدي وحمدي بإطلاق النار عليه، فاصابوه إصابة مباشرة بخمس رصاصات، ثلاث منها في الصدر واثنتين في الرأس، مما أدى إلى مقتله على الفور، حيث سارعا بعدها لمغادرة المكان.

وبعيد اعتقال المنفذين، أصدر الاحتلال أحكاماً بالسجن المؤبد على منفذي العملية الثلاثة وهم مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر، بالإضافة القائد العام لكتائب أبو علي مصطفى ( الجناح العسكري للجبهة الشعبية ) عاهد أبو غلمة.