الشعبية:طالبنا بوقف عقوبات غزة لكن عباس رفض

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مطلبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورا، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وطالبت الجبهة الشعبية، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين، عبر ممثلها عمر شحادة، بالوقف الفوري لكافة الاجراءات والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، والتي ما زالت تلقي بتبعاتها وثقلها على كاهل المواطنين في القطاع.

وأكد شحادة في تصريح له عقب الاجتماع إن المطلب لاقى إجماع من الحضور، لكنه بالمقابل قوبل برفض قاطع من رئيس السلطة محمود عباس.

وقال شحادة إن عباس قال بأنه لن يتم رفع العقوبات إلا بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وتسلم كافة مسؤولياتها بشكلٍ حقيقي.

وكان اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد أمس، قد بحث عدد من الوضوعات في مقدمتها موضوع ملف المصالحة.