الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنًا من الضفة المحتلة، بينهم أسرى محررون.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم، حملة مداهمات في مدينة دورا جنوبي محافظة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر يوسف عايد فقيه، بالإضافة لاعتقال شاب وفتى فلسطينييْن من بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر الشاب عبد الرحمن الجليس، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من؛ صالح أمين الهريمي (18 عامًا)، عقب دهم منزل عائلته بمنطقة خلايل اللوز شرقي بيت لحم (جنوب القدس)، ومراد موسى الخمور (19 عامًا)، ونبيل أكرم فرارجة (27 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوبي المدينة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دهمت منازل في قرية حوسان غربي بيت لحم، وشرعت بتفتيشها؛ بزعم البحث عن "مطلوبين"، لافتة إلى أن الاحتلال "فشل" باعتقال الشاب عبيدة الشاعر، عقب اقتحام منزل والده عادل داوود الشاعر، لعدم تواجده لحظة الاقتحام.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر إبراهيم سدة (22 عامًا)، عقب اقتحام مكان عمله شرقي المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كمال عبد عامر، بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة كفر قليل جنوبي مدينة نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات لأحياء في مدينة الخليل، وقرى تابعة لها؛ قبل أن تعتقل ثلاثة شبان، إلى جانب اعتقال شابيْن من مدينة قلقيلية ومخيم جنين للاجئين غربي جنين.