برهوم: شعبنا يترقب موقفا مسؤولا بإنهاء أزمات القطاع

قناة الأقصى - خاص

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الشعب الفلسطيني يترقب وينتظر موقفا مسؤولا بإنهاء أزمات غزة، وأن تسود أجواء المصالحة في الضفة والقطاع.

وأضاف برهوم في تصريح لـ قناة الأقصى الفضائية، مساء الإثنين، أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة لذلك، وأن المصالحة فعل وسلوك على الأرض.

وأكّد أن ما ينتظره شعبنا هو خطوات عملية، تضفي أجواءً وطنية وحدوية، مشددا أن حركة حماس قدمت خطوات إيجابية قولا وفعلا وبشهادة الجميع.

وأنهت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الأحد، اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة برام الله، دون التطرق للعقوبات المفروضة على غزة، أو اتخاذ قرار برفعها كما كان متوقعا في الشارع الفلسطيني.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة، في الثاني عشر من الشهر الجاري، اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين ثاني القادم.