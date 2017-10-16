الاحتلال يصدّق على بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

صدّقت حكومة الاحتلال الصهيونية، الاثنين، على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقالت القناة الثانية العبرية إن الوحدات الجديدة ستُبنى في حيّ استيطاني بالقرب من مستوطنة "بيت رومانو" في قلب مدينة الخليل.

وأوضحت أن ما يسمى باللجنة الفرعية للتراخيص التابعة للمجلس الصهيوني للتخطيط في الضفة الغربية، صدّقت مساء الاثنين على إصدار رخص لبناء 31 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الخليل.

إلى ذلك، ذكرت القناة أنه من المتوقع أن تسوّق وزارة الإسكان الصهيونية لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله.