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خلال اتصاله بأمين عام الجامعة العربية

هنية يؤكد ضرورة المضي قدما في التطبيق الأمين لاتفاق المصالحة

الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:44 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يؤكد ضرورة المضي قدما في التطبيق الأمين لاتفاق المصالحة

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، على ضرورة المضي قدماً في التطبيق الأمين لاتفاق المصالحة ومواجهة أي تحديات يمكن أن تنشأ بالوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه هنية ظهر الإثنين، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط؛ حيث تناول الاتصال اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في مصر برعاية مصرية كريمة.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بهذا الاتفاق وبدور القاهرة في الوصول إليه، مشدداً أن القضية الفلسطينية هي الأساس وأن الطريق اتجاه الوحدة وانهاء الانقسام يصحح المسار الفلسطيني الداخلي.

وأضاف أن الفلسطينيين لهم هدف واحد هو إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الوطني، وهو ما يجب أن يعملوا من أجله جميعاً.

ونبه إلى أن اتفاق المصالحة سيدعم هذه الجهود الوطنية، مرحباً بزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مقر الجامعة العربية واللقاء المباشر والحديث في العديد من القضايا.

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