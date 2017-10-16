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الاحتلال يستولي على 3 دونمات شرق بيت لحم

الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:21 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يستولي على 3 دونمات شرق بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استولت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين، على عدد من الدونمات الزراعية من أراضي التعامرة شرق بيت لحم بالضفة المحتلة؟

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال أعلن أمرا عسكريا يحمل الرقم 25/17ت والذي يقضي بالاستيلاء على ثلاثة دونمات وستمائة متر في حوض رقم 4 من اراضي التعامرة، وتقع قرب مدخل مستوطنة "نوكاديم" الجاثمة على أراضي عرب التعامرة.

وأشار إلى أن الامر العسكري يحذر المواطنين بعدم استخدامها الا عن طريق جيش الاحتلال، وهو يأتي بهدف تسهيل استيلاء المستوطنين عليها.

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