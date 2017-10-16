هنية يبحث مع الرئيس التونسي تطورات اتفاق المصالحة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، ظهر اليوم الاثنين فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ حيث دار حديث معمق بينهما حول التطورات المتعلقة باتفاق المصالحة الذي وقع مؤخراً في القاهرة برعاية مصرية كريمة.

وأشار رئيس الحركة إلى أنه تم استلهام التجربة التونسية في الشراكة والتوافق الوطني؛ إذ قدمت تونس نموذجاً يحتذى به في المنطقة والآن شعبنا الفلسطيني يمر أيضاً بمرحلة توافقية جديدة، لدينا كل الإرادة لإنجاحها.

من جانبه، أشاد فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باتفاق المصالحة، قائلاً إنه يشكل بداية خير للقضية الفلسطينية.