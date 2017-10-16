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خلال اتصال هاتفي

هنية يبحث مع الرئيس التونسي تطورات اتفاق المصالحة

الإثنين 16 أكتوبر 2017 03:54 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يبحث مع الرئيس التونسي تطورات اتفاق المصالحة

قناة الأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، ظهر اليوم الاثنين فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ حيث دار حديث معمق بينهما حول التطورات المتعلقة باتفاق المصالحة الذي وقع مؤخراً في القاهرة برعاية مصرية كريمة.

وأشار رئيس الحركة إلى أنه تم استلهام التجربة التونسية في الشراكة والتوافق الوطني؛ إذ قدمت تونس نموذجاً يحتذى به في المنطقة والآن شعبنا الفلسطيني يمر أيضاً بمرحلة توافقية جديدة، لدينا كل الإرادة لإنجاحها.

من جانبه، أشاد فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باتفاق المصالحة، قائلاً إنه يشكل بداية خير للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الشعب التونسي اختار التعددية السياسية، وهو ذات الأمر الذي سيغير الأوضاع الفلسطينية -مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه- نحو الأفضل، مؤكداً جاهزية تونس لتقديم كل ما يلزم لنجاح هذه الخطوة الفلسطينية.

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