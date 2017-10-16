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أجهزة السلطة تعتقل 20 مواطناً وتستدعي 13 آخرين

الإثنين 16 أكتوبر 2017 02:41 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 20 مواطناً وتستدعي 13 آخرين

قناة الأقصى

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 20 مواطناً في حملة اعتقالات واسعة بأنحاء متفرقة من الضفة، فيما استدعت 13 آخرين للمقابلة في مقراتها، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات داخل سجونها على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي قلقيلة حيث تركزت الاعتقالات، اعتقلت أجهزة السلطة خلال الخمسة أيام الماضية كلا من إبراهيم زيد وبسام ياسين وإبراهيم سلمى ونور الدين داوود ومحمد داوود وميسرة عفانة ومحمود خدرج وسائد سمحة وعبد الرحمن خدرج وإسلام بكر وإبراهيم عويضة وإسماعيل صوان وقسام مسكاوي ومعمر مسكاوي ومحمد الفار وعبد الله ولويل ولؤي فريج.

فيما استدعت ذات الأجهزة كلا من أحمد أكرم داوود، وعبد الفتاح سويلم، ومصعب دلال وشقيقه، ومحمود مسكاوي وعلاء الفار وعبد الله حسنين وإبراهيم ولويل وأحمد داوود وحسن خدرج ومحمد خدرج وسامح سمحة.

وفي نابلس اعتقل الأمن الوقائي أمس الشاب يوسف ناصر من بلدة زيتا من مكان عمله.

في السياق اعتقلت مخابرات السلطة في رام الله قبل يومين الناشط حمزة زبيدات من داخل حافلة تضم نشطاء وصحفيين، على حاجز نصبته في مدينة البيرة.

هذا وأعاد ذات الجهاز اعتقال الناشط منتصر كراجة بعد استدعائه للمقابلة صباح الأمس، فيما استدعى الأسير المحرر الجريح جبر دار خليل من بلدة سنجل للمقابلة صباح اليوم.

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