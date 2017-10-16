الاحتلال يهدم بركسات سكنية في جبل البابا بالقدس المحتلة

قناة الأقصى

هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني صباح الاثنين، ثلاثة بركسات سكنية في تجمع "جبل البابا" البدوي ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقال ممثل التجمع البدوي عطا الله جهالين لوكالة إن طواقم من "الإدارة المدنية" الصهيونية برفقة قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وشرعت بهدم ثلاثة بركسات سكنية، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح أن البركسات تعود للمواطنين سلمان يوسف جهالين، محمد أبو عويضة، وإبراهيم موسى وراد، وتأوي نحو 29 فردًا معظمهم من الأطفال، أصبحوا الآن بلا مأوى.

وأشار إلى أن هذه البركسات قائمة منذ سنوات طويلة، وتتراوح مساحة البركس الواحد ما بين 60-70 مترًا مربعًا، وهي بيوت مبنية من "الصفيح والزينكو والخشب"، منوهًا إلى أن أصحاب تلك المنازل تفاجؤوا بعملية الهدم اليوم، لأنه لا يوجد أي قرار مسبق بذلك.

ولفت إلى أن طواقم "الإدارة المدنية" سلمت أمس الأحد، خمس عائلات إخطارات بهدم بيوتهم في التجمع، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل استهدافها للتجمع.

وأضاف جهالين أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال الهدم إلى تهجير التجمعات البدوية من القدس، وإجبارهم على القبول بشروطها من أجل إقامة مشاريعها الاستيطانية، وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

وكانت "الإدارة المدنية" برفقة قوات من جيش الاحتلال سلّمت الاحد، خمس عائلات إخطارات بهدم منازلها، والتي تأوي 30 فردًا، وهم عودة مزارعة، هاني عويضات، خليل جهالين، غسان جهالين، وفايز الهرش.

وتلاحق سلطات الاحتلال سكان منطقة تجمع "جبل البابا" في مسعى لطردهم وترحيلهم منها، لتنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في القدس المعروف باسم ""E1، والذي يفصل مدينة القدس نهائيًا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.