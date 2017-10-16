ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 16 من أكتوبر، ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة الخليل/ الأسير طالب موسى شحادة مخامرة (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير جهاد أحمد جميل دويكات (28 عامًا) المحكوم بالسجن سبعة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ستة أعوام في السجون الصهيونية.

والأسير سائد خلدون وجيه خشروم المحكوم بالسجن ستة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.