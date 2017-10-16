الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات في صفوف المواطنين طالت العديد من مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا فجراً 15 فلسطينيا موزعين على مدن الضفة والقدس المحتليْن، كما زعم الاحتلال مصادرة مسدسين وذخيرة بالإضافة إلى قطعة سلاح.

ووفق جيش الاحتلال فإنه جرى اعتقال ثلاثة فتية في قرية كوبر برام الله تم رصدهم عندما ألقوا حجارة على مستوطنين كانوا في جولة في منطقة قرية جيبيا قبل شهريْن .

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الليلة الماضية ، المواطن مفيد ابولولحة ، بعد مداهمة منزله في بيت لحم .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم ،وداهمت منازل المواطنين، وسلمت ٤ شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها .

وقالت مصادر محلية في جنين إن السيدة هويدة الأحمد أصيبت بوعكة شديدة نتيجة كثافة الغاز المسيل للدموع الذي أطلق باتجاه منزلها، فيما جرى تقديم العلاج لسيدتين أخريين، وأصيب آخرون بالاختناق كثير منهم داخل منازلهم.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال نكلوا بالمواطنين على مدخل بلدة رمانة، فيما اندلعت مواجهات واسعة في البلدة عقب إلقاء الشبان الحجارة على قوات الاحتلال المقتحمة.

من جهة أخرى كشف عن هوية الشاب الذي ادعت قوات الاحتلال أنها اعتقلته على مدخل معسكر سالم غرب جنين، وقالت إنه كان يحمل عبوة محلية الصنع أمس، وهو الفتى عبد الرحمن طلال رجا ابو الهيجاء17عاماً من مخيم جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من محيط باب الساهرة في وقت اقتحمت فيه بلدة العيساوية في المدينة المقدسة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل المقدسيين الثلاثة الى مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين قرب باب الساهرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة، وداهمت قاعة "السلام" في البلدة، ما أدى لمواجهات مع الشبان.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال شرعت بإطلاق وابل من القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع باتجاه الشبان الذي حاولوا التصدي لهم.

وكانت قوات الاحتلال نصبت أمس حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لبلدة العيساوية مّا تسبب بأزمة مرورية على الشارع الرئيسي إثر تفتيش المركبات المارة.

ويواصل الاحتلال حملاته المتواصلة من تفتيش ومداهمات لمنازل المواطنين إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.