الاحتلال يفرج عن 4 صيادين بعد ساعات من اعتقالهم

قناة الأقصى - غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيونية، مساء الأحد، عن أربعة صيادين كانت قد اعتقلتهم بحرية الاحتلال في ساعات الصباح.

وقال مراسلنا إن الاحتلال أفرج عن الصيادين الأربعة وهم: فؤاد عدنان السلطان (22عامًا)، وشقيقه محمود (18 عامًا)، وطارق عبد الباري السلطان (23عامًا)، ومحمد ياسين زايد (23عامًا).

وأشار إلى أن الزوارق الصهيونية كانت قد حاصرت مركبهم قبالة بحر بيت لاهيا، ثم جرى اقتيادهم إلى مكان مجهول، قبل إطلاق سراحهم.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"الكيان الصهيوني " برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.