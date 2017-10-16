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البدء بأعمال بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس

الإثنين 16 أكتوبر 2017 07:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

البدء بأعمال بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

بدأت آليات صهيونية العمل على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية بمستوطنة "جفعات همتوس" بالقدس وذلك للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه قبل حوالي العام.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن آليات هندسية بدأت العمل، الأحد، في المكان تمهيداً لبتاء 1600 وحدة استيطانية كان قد أقر بناؤها سابقاً.

وقالت القناة إن المشروع يهدد إمكانية التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس كون المكان المستهدف بالبناء يفصل الضفة الغربية عن القدس من الجهة الجنوبية، وسبق للإدارة الأمريكية السابقة أن احتجت على المصادقة على البناء بهذه المنطقة.

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