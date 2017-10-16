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مركزية فتح تنهي اجتماعها دون رفع العقوبات عن غزة

الإثنين 16 أكتوبر 2017 06:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

مركزية فتح تنهي اجتماعها دون رفع العقوبات عن غزة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أنهت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الأحد، اجتماعها الذي عقدته في مقر الرئاسة برام الله، دون التطرق للعقوبات المفروضة على غزة، أو اتخاذ قرار برفعها كما كان متوقعا.

وكان الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة ستتخذ قرارات إيجابية خلال الساعات والأيام المقبلة لدفع ملف المصالحة للأمام.

وناقش اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد في رام الله، ما جرى من لقاءات في القاهرة، والاتفاق لطي صفحة الانقسام برعاية مصرية.

وثمنت اللجنة المركزية، الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام الداخلي .

كما استعرضت اللجنة المركزية، الزيارة  التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني إلى غزة مؤخراً، واللقاءات الهامة التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل في قطاع غزة واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل.

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