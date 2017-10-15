هنية يهاتف البشير ويطلعه على تطورات المصالحة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فخامة الرئيس عمر حسن البشير، الرئيس السوداني حيث استعرض التطورات الأخيرة في ملف المصالحة والاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية كريمة.

واستحضر رئيس الحركة المساعي السودانية لتحقيق الوحدة الوطنية والمستمرة منذ حوارات الخرطوم في التسعينات والعديد من المحطات المتتالية.

كما قدم التهاني لفخامة الرئيس برفع العقوبات الأمريكية عن السودان معتبراً أن هذا التطور هو طي صفحة من الظلم الذي وضع على السودان الشقيق.

من جانبه عبر فخامة الرئيس عمر البشير عن تهانيه وسعادته ومباركته للاتفاق وقال أن هذا الاتفاق يتضمن على خير كبير للفلسطينيين والعرب إذ أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة.

وأكد فخامته استمرار السودان في مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.