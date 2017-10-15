  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

هنية يهاتف البشير ويطلعه على تطورات المصالحة

الأحد 15 أكتوبر 2017 06:26 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهاتف البشير ويطلعه على تطورات المصالحة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فخامة الرئيس عمر حسن البشير، الرئيس السوداني حيث استعرض التطورات الأخيرة في ملف المصالحة والاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية كريمة.

واستحضر رئيس الحركة المساعي السودانية لتحقيق الوحدة الوطنية والمستمرة منذ حوارات الخرطوم في التسعينات والعديد من المحطات المتتالية.

كما قدم التهاني لفخامة الرئيس برفع العقوبات الأمريكية عن السودان معتبراً أن هذا التطور هو طي صفحة من الظلم الذي وضع على السودان الشقيق.

من جانبه عبر فخامة الرئيس عمر البشير عن تهانيه وسعادته ومباركته للاتفاق وقال أن هذا الاتفاق يتضمن على خير كبير للفلسطينيين والعرب إذ أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة.

وأكد فخامته استمرار السودان في مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة

ترحيب عربي ودولي باتفاق المصالحة الفلسطينية

هنية يهاتف أمير الكويت ويطلعه على اتفاق المصالحة
thumb (1)

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين
thumb

هنية يضع بوغدانوف في صورة اتفاق المصالحة

الأخبار الرئيسية

منذ 9 ساعات

لأول مرة.. بلير يعترف: أخطأنا بفرض حصار على حماس
منذ 5 ساعات

هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة المحتلة
منذ 20 ساعة

الحية للأقصى: غزة تحت ولاية حكومة الحمد الله ولا معيقات أمامها
منذ 10 ساعات

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم
منذ 10 ساعات

الاحتلال يعتقل 4 صيادين ببحر شمال القطاع

مقالات

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

د. أيمن أبو ناهية
​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

خالد معالي
بين انتفاضتين

بين انتفاضتين

لمى خاطر
الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

د. عصام شاور