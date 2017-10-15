  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

في رحلة لمدة عام

متضامن سويدي يشق طريقه إلى فلسطين سيرا على الأقدام

الأحد 15 أكتوبر 2017 03:55 م بتوقيت القدس المحتلة

متضامن سويدي يشق طريقه إلى فلسطين سيرا على الأقدام

وصل المتضامن السويدي مع الشعب الفلسطيني، بنجامين لادرا، إلى العاصمة التشيكية، براغ، مساء الخميس الماضي، في طريقه إلى فلسطين، سيرا على الأقدام.

وقال لادرا في تصريح صحفي: إنه "انطلق في رحلته يوم 5 ـ 8 ـ 2017م، من موطنه الأم، باتجاه ألمانيا، حتى وصل العاصمة براغ، في طريقه إلى فلسطين، في رحلة طويلة، سيمر خلالها على خمسة عشر دولة تقريبا".

وتوقع أن يصل إلى فلسطين خلال صيف العام القادم، في رحلة لا يسعى فيها إلى اختصار المسافات، بقدر ما يسعى إلى المرور بأكبر عدد ممكن من مدن وعواصم العالم، للتعريف بالقضية الفلسطينية.

وأضاف لادرا البالغ من العمر (25 عاما)، أنه "يريد بهذه الخطوة أن يلفت انتباه الرأي العام في كل مكان، للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن رحلته إلى فلسطين تأتي ضمن السياق الأخلاقي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأصدر لادرا، الذي درس القضايا الدولية، وزار فلسطين خلال شهر نيسان الماضي، بيانا صحفيا، فور وصوله إلى العاصمة التشيكية، متحدثا عن أهداف حملته الفردية في التضامن مع الشعب الفلسطيني.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

أسرى فلسطين: 17 حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس

أسرى فلسطين: 2860 قراراً إدارياً بحق الأسرى خلال انتفاضة القدس

حماس: المقاومة هي الخيار الأقوى لتحرير فلسطين
159cb66840c881_MHFELOQNPIKGJ

الإنتربول يقبل عضوية فلسطين رسميا

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

لأول مرة.. بلير يعترف: أخطأنا بفرض حصار على حماس
منذ ساعتين

هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة المحتلة
منذ 17 ساعة

الحية للأقصى: غزة تحت ولاية حكومة الحمد الله ولا معيقات أمامها
منذ 7 ساعات

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 4 صيادين ببحر شمال القطاع

مقالات

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

د. أيمن أبو ناهية
​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

خالد معالي
بين انتفاضتين

بين انتفاضتين

لمى خاطر
الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

د. عصام شاور