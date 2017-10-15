متضامن سويدي يشق طريقه إلى فلسطين سيرا على الأقدام

وصل المتضامن السويدي مع الشعب الفلسطيني، بنجامين لادرا، إلى العاصمة التشيكية، براغ، مساء الخميس الماضي، في طريقه إلى فلسطين، سيرا على الأقدام.

وقال لادرا في تصريح صحفي: إنه "انطلق في رحلته يوم 5 ـ 8 ـ 2017م، من موطنه الأم، باتجاه ألمانيا، حتى وصل العاصمة براغ، في طريقه إلى فلسطين، في رحلة طويلة، سيمر خلالها على خمسة عشر دولة تقريبا".

وتوقع أن يصل إلى فلسطين خلال صيف العام القادم، في رحلة لا يسعى فيها إلى اختصار المسافات، بقدر ما يسعى إلى المرور بأكبر عدد ممكن من مدن وعواصم العالم، للتعريف بالقضية الفلسطينية.

وأضاف لادرا البالغ من العمر (25 عاما)، أنه "يريد بهذه الخطوة أن يلفت انتباه الرأي العام في كل مكان، للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن رحلته إلى فلسطين تأتي ضمن السياق الأخلاقي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأصدر لادرا، الذي درس القضايا الدولية، وزار فلسطين خلال شهر نيسان الماضي، بيانا صحفيا، فور وصوله إلى العاصمة التشيكية، متحدثا عن أهداف حملته الفردية في التضامن مع الشعب الفلسطيني.