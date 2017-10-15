مستوطن يعتدي بالضرب على طفلين في بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتدى مستوطن من مستوطنة "بيت هداسا"، المقامة على أراضي المواطنين في منطقة الدبوية بالقرب من مدرسة قرطبة المختلطة في مدينة الخليل، على طالبين بالضرب المبرح أثناء ذهابهما إلى المدرسة.

وقالت مديرة مدرسة قرطبة، نورا ناصر إن المستوطن اعتدى بالضرب المبرح على الطالب في الصف الثالث الأساسي أمير إبراهيم رمضان، وشقيقته الطالبة في الصف الثامن يارا، التي حاولت مساعدة شقيقها وإنقاذه من المستوطن، الذي كان يختبئ خلف إحدى المركبات المتوقفة على الطريق المؤدي إلى المدرسة لتنفيذ اعتدائه على الطلبة.

وأشارت نصار، إلى اعتداءات يومية متكررة على الطلبة من قبل المستوطنين المتطرفين، مبينة أن الطلبة يمرون عبر نقاط خطرة للوصول إلى المدرسة، خاصة في نقطة التفتيش المسماة (50) أو (55)، وعلى مدخل شارع الشهداء، وتل الرميدة.