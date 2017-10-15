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مذبحة جديدة ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى

الأحد 15 أكتوبر 2017 02:03 م بتوقيت القدس المحتلة

مذبحة جديدة ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى

استؤنفت مظاهر الحياة بشكل جزئي، في حي الكيلومتر ٥، في عاصمة إفريقيا الوسطى بانغي، غداة يوم حداد شهده الحي ذو الأغلبية المسلمة احتجاجا على مقتل ما لا يقل عن عشرين مسلما في مذبحة ارتكبت داخل مسجد بقرية دمبي الثلاثاء الماضي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال عبد الرحمن بومو المتحدث باسم لجنة الحكماء بحي الكيلومتر ٥، إن "الضحايا كانوا في المسجد عندما قامت ميليشات الانتي بالاكا (ذات الأغلبية المسيحية) باقتحامه وقتلت ما لا يقل عن عشرين من المصلين.

وأضاف بومو: "قررنا أن يكون يوم الجمعة يوم حداد، والصلاة على أرواح الضحايا"، وندد بشدة "بتواصل المذابح في هذا البلد الذي لا يزال يجاهد كي ينهض من جديد".

من جهته أعرب عثمان محمد المتحدث باسم المسلمين في حي الكيلومتر ٥، عن استيائه البالغ من ممارسات قسم من الأهالي في إفريقيا الوسطى، ووصفها بأنها "تؤجج الكراهية الطائفية بين الشعب".

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