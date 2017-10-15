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هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة

الأحد 15 أكتوبر 2017 01:21 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يبحث مع بري تطورات ملف المصالحة

قناة الأقصى - غزة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحثا المستجدات السياسية والتطورات الإيجابية في ملف المصالحة.

وأشاد هنية خلال الاتصال بالجهود التي بذلها السيد بري شخصياً في مساعي تحقيق المصالحة ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

من جهته هنأ بري الشعب الفلسطيني على هذه الخطوة المباركة، مشيداً بالجهود المصرية التي نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق المبارك.

كما ثمن مبادرة حركة حماس التي فتحت الباب أمام تحقيق المصالحة.

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