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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة المحتلة

الأحد 15 أكتوبر 2017 11:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الخليل واعتقلت الشبان سامر الدجاني، ورشيد إسماعيل أبو حديد، وبلال عوض، ومحمد الصليبي، ومصعب محمود السويطي.

وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب رشيد البرغوثي من بلدة عابود برام الله، وعبود أبو الرب، وعز أسعد أبو الرب، وباسل أبو زيد وهم من بلدة قباطية بجنين، إضافة إلى اعتقال الشاب إبراهيم دوكات من قلقيلية.

وأشارت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين آخرين دون معرفة هويتهم، وتم نقل جميع المعتقلين إلى جهات مجهولة.

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