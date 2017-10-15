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24 مليون دولار نسيها عجوز بجيب قميصه القديم

الأحد 15 أكتوبر 2017 10:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

24 مليون دولار نسيها عجوز بجيب قميصه القديم

اكتشف عجوز بطاقة يانصيب فائزة بجائزة 24 مليون دولار في قميص قديم، قبل يومين فقط من انتهاء مهلة تسلم الجائزة.

واسم الرجل جيمي سميث، ويبلغ 68 عاما، والبطاقة الفائزة هي لجائزة يانصيب نيويورك في الولايات المتحدة.

وقال سميث إنه كان يشتري بطاقات اليانصيب بشكل مستمر على مدار خمسين عاما في نيويورك ونيوجيرسي، لكنه لم يكن يستعجل فحصها لمعرفة إذا كانت قد فازت أم لا.

أما بطاقة 24 مليون دولار فكان اشتراها قبل نحو سنة، ووضعها في جيب قميصه، ثم انتبه لها قبل يومين من آخر موعد لتسلم الجائزة.

وقرر سميث ألا يتلقى مال الجائزة على دفعة واحدة، بل على دفعات تمتد على 26 سنة.

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